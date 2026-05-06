元セクシー女優の霜月るな（35）が6日、Xを更新し「実はずっと隠してたことがあります」「今まで嘘ついててごめんなさい」と謝罪した。ウソをついていた内容について「大阪出身って言ってたけど、本当は京都なんです」と明かした。「なんで？って思うよね。デビュー当時、事務所と相談してそうしてました。でもやっぱり自分の中でずっと違和感があって。でもやっぱり自分の中でずっと違和感があって。」と事務所と協議の上、京都