自殺の予防などを目的にした「三重いのちの電話」の相談員が不足しているなか、養成講座の募集が行われています。警察庁によりますと、去年1年間に自殺した人は約1万9000人で、三重県では259人が自ら命を絶っています。三重いのちの電話協会では、現在60人のボランティア相談員が毎日夜に相談に応じていますが、その内容も深刻なことから、話し中になることが多く、相談体制の充実が課題となっています。このため、三重いのちの電