「アンジュルム」や「ZOC（現ZOCX）」のメンバーとして、アイドルシーンの第一線で活動してきたカンナギマロが、新たにアイドルプロデューサーとしての一歩を踏み出した。【写真】カンナギマロの今後の動向に要注目！現在は新グループの立ち上げと、オーディションを進行中だ。 「バズ」や「距離の近さ」が重視されがちな時代において、彼女が掲げるのは“ライブと音楽で評価されるグループ”。その背景にある経験と覚悟、そしてこ