子どもたちに船や海への理解を深めてもらおうというキャンペーンイベントが、三重県津市の「津なぎさまち」で開かれました。このキャンペーンイベントは、子どもたちに船旅体験を通じて、船に親しみを持ってもらおうと、日本旅客船協会が毎年、全国で行なっているものです。津市と中部国際空港、セントレアを結ぶ海の玄関口、「津なぎさまち」で開かれた5日のイベントには、津市のPRキャラクター「ゴーちゃん」と、知多半島の魅力