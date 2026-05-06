○アストロズ2−1ドジャース●＜現地時間5月5日ダイキン・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースが敵地カード2戦目に惜敗。先発登板した大谷翔平投手（31）は7回2失点と好投したが、今季2敗目を喫した。投手専念でマウンドに上がった大谷は初回2三振を奪いながら三者凡退と好スタートを切るも、2回裏の先頭打者ウォーカーに内角高めの初球フォーシームを振り抜かれ、左翼スタンド上段への9号先制ソロで今季初被弾。3回裏