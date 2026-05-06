6日朝、福島県郡山市熱海町の磐越自動車道でマイクロバスの事故があり、高校生1人が死亡、26人がけがをしています。現場から中継です。郡山市熱海町の磐越自動車道近くです。現場には事故を起こしたとみられるマイクロバスが見えます。近くの人の話では、事故当時、爆発音のようなものすごい音がして、驚いて近くまで駆けつけたところ、複数の人が路上に倒れている様子だったといいます。事故があったのは、郡山市熱海町高玉の磐越