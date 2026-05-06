ホルムズ海峡が緊迫しています。アメリカの商船の通過やイランによるミサイル命中など、真偽がわからない情報が飛び交っています。専門家は、アメリカがイランを挑発する状況を食い止めないと停戦が反故にされ、紛争が拡大する可能性があると指摘します。■再びホルムズ海峡で大きな動き藤井貴彦キャスター「イランの国営メディアは4日、イランがアメリカの軍艦を攻撃し、ミサイル2発を命中させたと主張しました。再びホルムズ海峡