◇インターリーグドジャース1−2アストロズ（2026年5月5日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発。今季最長となる7回を投げ、4安打2失点8奪三振と力投。ただ、援護に恵まれず2敗目を喫した。今季初被弾を含む2本のソロを浴び、2点を失ったが7回を投げきったのは、エンゼルス時代の23年7月27日のタイガース戦で完封勝利して以来、3年ぶりだった。また、規定投球