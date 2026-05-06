俳優の吉瀬美智子（51）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。スカーフを使ったコーディネートを披露した。【写真】「色合わせが抜群です」「素敵ー！」エルメスのスカーフ巻いたコーデ披露の吉瀬美智子吉瀬は「エルメスのスカーフ使いに憧れて 最近は首巻きがマイブーム」と明かし、デニムのジャケットにオレンジカラーのエルメスのスカーフをまとった着こなしを紹介。「さりげなく華やぐのが好き」と自身も気に入っている