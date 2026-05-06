◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(5日、ロンドン)卓球の世界選手権(団体戦)は5日、決勝トーナメント1回戦が行われ、ベスト16進出の全チームがそろいました。今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aの8チームは、各4チーム2組に分かれて、総当たり戦を実施。シード順を争いました。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施し、勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。試合はシングルスのみ行われ、最