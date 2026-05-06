タレントの板野友美（３４）がＡＫＢ４８在籍時から所属していたホリプロを退社することが明らかになった。板野が６日、インスタグラムで発表した。「１５歳から１９年間、本当にお世話になりました」と切り出し、「思い返せば、１９年前の５月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました」と振り返る。事務所に対し「本当に優しく、温