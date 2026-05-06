モデルの平子理沙（５５）の美脚際立つショットに、ファンの目線が釘付けになっている。６日までにインスタグラムで「ずっと欲しかったＣＨＡＮＥＬ２５ＳＭＡＬＬツヤ感のあるレザーとシルバーの金具がお気に入りヘビロテしていま〜す」とつづると、コーディネートショットを披露。ジャケットにミニスカートを合わせたコーデになっており、ミニスカートからは透けタイツをはいた美脚がスラリと伸びている。頭に大