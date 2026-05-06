◆米大リーグエンゼルス―ホワイトソックス（５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が５日（日本時間６日）、敵地エンゼルス戦でベンチスタートとなった。村上がスタメンから外れたのは４月７日のオリオールズ戦以来２度目。定位置の一塁ではＭ・バルガスが起用され、２番に入った。地元局ＣＨＳＮのリポーターは試合中に村上の欠場について「ベナブル監督によれば、数