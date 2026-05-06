【モデルプレス＝2026/05/06】女優の篠田麻里子が5月5日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との旅行ショットを公開した。【写真】再婚の40歳元AKB「お揃いワンピで可愛すぎる」6歳娘とのGW弾丸旅行ショット◆篠田麻里子、娘との旅行篠田は「大好きなマンゴーがたくさん食べたいというリクエストで南国弾丸旅」とつづり、旅中の写真を投稿。お揃いの白のワンピース姿でマンゴーやマンゴージュースを食べているショット