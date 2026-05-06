【最新版】現在の高速道路 渋滞情報まとめ ６日午前１１時半現在で発生している関東の高速道路の最新の渋滞状況をお知らせします。中央自動車道や東京外環自動車道などで渋滞が発生しています。 📍 関東・甲信エリア 中央自動車道の上り線（東京方面）において、事故に伴う渋滞が発生しているほか、小仏トンネル付近などを中心に複数箇所で渋滞が続いています。通行の際は追突事故などに十分ご注意ください。 【中央