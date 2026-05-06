おととい（4日）、群馬県渋川市で交通違反の取り締まり中の警察官を車で引きずり重傷を負わせたとして逮捕された男が「急いでいた」と供述していることが新たにわかりました。殺人未遂などの疑いで逮捕された群馬県高崎市の職業不詳・神保忠容疑者（64）は、けさ、検察庁に身柄を送られました。神保容疑者は、おととい（4日）午後、渋川市・伊香保町の路上で、交通違反の取り締まりをしていた上田岳巡査部長（46）をおよそ125メー