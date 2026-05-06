福島県郡山市の磐越自動車道でガードレールに衝突したマイクロバス＝6日午後0時18分（共同通信社ヘリから）6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越自動車道上り線でマイクロバスがガードレールに衝突し、ワンボックスカーが追突する事故があった。県警高速隊などによると、バスには新潟市の北越高の生徒が乗車しており、男子高校生1人が車外に投げ出されて死亡、計26人がけがを負い、病院に搬送された。県警が詳しい