アーティスト・こっちのけんと（29）が5日放送のTBSラジオ「となりのパパはどうしてる？」（火曜後7・00）にゲスト出演。子育てについて語った。同番組は、ともに2児の父である「アルコ&ピース」酒井健太と俳優の小池徹平が、子育て談議をするポッドキャスト番組。初の地上波特番として放送されたこの日は、今年3月に第1子が誕生しパパとなった、けんとがゲストとして登場した。小池から「子供に対して、夫婦間で決めて