■MLBアストロズ2ー1ドジャース（日本時間6日、ダイキン・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのアストロズ戦に今季3度目となる投手のみでの出場。今季最長の7回、89球を投げて、被安打4（2本塁打）、奪三振8、四死球1、失点2（自責点2）。規定投球回に到達し、防御率は0.97で両リーグトップ。6試合連続のクオリティスタート（QS：先発投手が6回以上投げ、自責点3以内に抑える）も2本塁打を浴びて2敗目となった。チーム