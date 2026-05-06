いつもニコニコした「情緒が安定した彼女」と付き合いたいと思う男性も多いですよね。しかし、情緒が安定しているには理由があることも……。今回は、そんな女性と付き合った男性のエピソードをご紹介します。いてもいなくてもどっちでもいい「元カノはメンヘラの依存体質で、すぐ泣くしケンカになるし苦労しました……。でも、今の彼女はいつもニコニコしていて。俺に怒ることはないし、寂しいって言って泣いたりしないし、自立し