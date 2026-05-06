5月を迎え、各ドラマの空気が肌になじんできたこの頃。局をまたいで俯瞰してみると、ゴールデンプライム帯のドラマだけでも主婦が主人公のドラマが多いことに気づく。そして、主婦という一言でまとめられる一方で、それぞれの主人公が置かれた状況はまったく異なっているのが面白い。 参考：波瑠、『月夜行路』で開花させる新たな魅力『フェイクマミー』の振れ幅がより深化？ 『時すでにおスシ!?』 『時すで