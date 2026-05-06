今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団するブラジル代表MFカゼミーロの新天地は、FWリオネル・メッシが所属するインテル・マイアミが有力候補となっているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。カゼミーロは22-23シーズンにレアル・マドリーからマンチェスター・Uに加入。主軸としてプレーを続け、今季もプレミアリーグ33試合9得点を記録しているが、契約満了により今夏の退団がすでに発表されている。新たな移籍