マンチェスター・シティのイングランド代表MFフィル・フォーデンが契約延長に合意したようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。2000年5月28日生まれの25歳はマンチェスター・Cの下部組織で育ち、17歳だった17-18シーズンにトップチームデビュー。その後は主力に成長し、23-24シーズンにはプレミアリーグ35試合19得点と破格の数字を残すなど存在感を放った。これまでに、4連覇を含むプレミアリーグ優勝6回、UEFAチャンピオン