開催：2026.5.6 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 2 - 1 [ドジャース] MLBの試合が6日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとドジャースが対戦した。 アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。 2回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 初球を打ってレフトスタンドへのホームラン