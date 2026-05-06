今週は3歳のマイル王決定戦、第31回（GI、芝1600m）が東京競馬場で行われる。今年は、皐月賞から臨戦する昨年の2歳王者カヴァレリッツォをはじめ、唯一の重賞2勝馬ダイヤモンドノットや、NZT覇者レザベーション、チャーチルダウンズC覇者アスクイキゴミと、前哨戦を制した2頭も揃って参戦。加えて、朝日杯FS3、4着のアドマイヤクワッズやエコロアルバ、フィリーズRを制したギリーズボールなど、世代