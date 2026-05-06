【セントピーターズバーグ（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグは５日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真はレイズ戦に３番三塁で出場し、一回に２試合ぶりの本塁打となる先制の１０号ソロを放つなど、４打数２安打１打点だった。チームは３―４で敗れた。岡本がまた、アーチをかけた。出場３５試合目で２桁に乗せる先制ソロ本塁打だった。一回二死走者なしで、マウンドには昨季１０勝を挙げた右腕ラスムセン。１ボー