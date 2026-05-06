バナナマンの日村勇紀が５日、ＴＢＳ系「バナナサンド」で、妻の神田愛花に最近怒られたエピソードを披露した。この日は中村倫也、神木隆之介をゲストに迎え、「最近怒られた話」をトーク。サンドウィッチマンの富澤たけしは「お風呂上がりに裸で、子供にお尻から追いかけてキャッキャッ言ってたら、嫁さんにバシッって（お尻を）叩かれて。『５０過ぎてんだろ！』って」とエピソードを披露。相方の伊達みきおも「情けないよ」