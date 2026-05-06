4月22日（水）に第3話が放送され、1週放送休止を挟んで、今夜第4話が放送される『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）。timelesz・佐藤勝利と土屋太鳳がダブル主演する刑事ドラマだ。警察内の縄張り争いをなくすために運用開始した「移動捜査課」の刑事たちの活躍を描く物語。西へ東へと走り回る大型トラックが捜査本部になるという異色の設定がウリ。佐藤が演じるノンキャリアの新人刑事・黄沢蕾（きざわ・つ