日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗にて「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、5月7日から6月2日までの期間限定で実施する。新生活や新学期が始まって約1カ月が経ち、緊張が和らぐこの時期に、自分や家族へのちょっとしたごほうびとして人気メニューをおトクに楽しんでほしいとの想いから企画されたものだという。「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンイメージ○