イギリス王室のキャサリン皇太子妃の、ZARAのジャケットを取り入れたスプリングスタイルに注目。プチプラブランドとして知られるZARAのアイテムを、何度も着回している点が話題となっています。 定番ジャケットを繰り返し愛用 キャサリン妃が着用しているのは、ブルーのハウンドトゥース（千鳥格子）柄のダブルブレストジャケット。ZARAの定番的なデザインで、当時は約90ドル（約1万3,000円前後 ※為替により変動）