テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが６日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。森山アナはインスタグラムに「ゴールデンウィークのスーパーＪチャンネルも、ご覧いただきありがとうございました！」と書き出すと、鮮やかな水色なニットに白のロングスカートを合わせたコーデの写真をアップ。耳には花のイヤリング。さらに白のニットに黒のパンツを合わせたコーデなども披露。続けて「通勤の電車には、いつもよ