俳優で映画監督のケネス・ブラナーが、北欧神話の雷神をモデルにしたマーベル・コミックのヒーロー、ソーの物語を完結させるための明確なビジョンを明かした。ブラナーが構想する作品のトーンは、ジェームズ・マンゴールド監督の「LOGAN／ローガン」をほうふつとさせるものだという。 【写真】主演俳優「まだ大丈夫だって」スーパーヒーロ}