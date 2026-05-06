アーセナルがアトレティコに勝利UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝セカンドレグが現地時間4月5日に行われ、アーセナル（イングランド）がアトレティコ・マドリード（スペイン）に1-0で勝利した。2戦合計スコア2-1でアーセナルが20年ぶりの決勝進出を決めた。アトレティコのホームで行われたファーストレグは1-1で痛み分け。勝ったほうがファイナル進出というわかりやすい状況のなかで、アーセナルは前半44分、ベルギー代