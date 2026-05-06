韓国の野球中継画面に捉えられたある女性観客の映像が世界的に大きな話題となったが、AI（人工知能）による架空映像であることが明らかになった。4日、米国最大級のオンラインコミュニティー「レディット（Reddit）」に、「平凡な韓国人女性ではない（Not an average Korean woman）」というタイトルで5秒間の映像が投稿された。映像には、白いオフショルダーのトップスにジーンズ姿の女性が試合を観戦する様子が収められている。