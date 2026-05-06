◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)ドジャースが終盤に反撃するも敗戦しました。この日は大谷翔平選手が今季3度目の投手専念での先発マウンド。初回から160キロのストレートを武器に2つの三振とショートゴロで三者凡退に抑えます。しかし2回、先頭のクリスチャン・ウォーカー選手から初球のストレートをとらえられ、先制弾を被弾します。その後は2三振を奪うなどランナーを出さずに抑えましたが、続く3