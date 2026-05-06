◇インターリーグドジャース1−2アストロズ（2026年5月5日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発。今季最長となる7回を投げ、4安打2失点8奪三振と力投。ただ、援護に恵まれず2敗目を喫した。初回は2三振を奪うなど、3者凡退と上々の立ち上がり。ところが2回、先頭・ウォーカーに内角高めの直球を狙われ、左翼ポール際に先制ソロを被弾。これが今季登板6試合目