2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。女性著名人部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/04/13）。【目元がそっくり？】1人娘の中村彩賀さんはCBCアナウンサー。母娘関係を公表したときは「お母上に近づいてきてますね」という声も＊＊＊4月2日の「ヒルナンデス！」に女優の斉藤慶子（63）が出演。バスツアー企画で千葉まで足を伸ばし、弾けるような笑顔を見せた。「はしゃぐ姿は