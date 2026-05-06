タレントの渡辺満里奈（55）が5日、自身のインスタグラムを更新。小泉今日子（60）が2、3日に日本武道館で行った「KK60〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を訪れたことを報告した。「5/3は石田ひかりちゃんと、小泉今日子さんの『KK60 小泉記念館 in 武道館』行ってきました！」とつづり、石田ひかりとの武道館でのショットを披露した。「最高にかっこよくて、優しくて、温かい今日子先輩。ひかりちゃんとペンラ