俳優の渡辺えり（71）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の寺島しのぶ（53）、寺島の母で俳優の富司純子（80）との“貴重な”親子との2ショットを公開した。【写真】「お芝居のワンシーンのように美しい」寺島しのぶ＆母・富司純子との2ショットを公開した渡辺えり渡辺は「歌舞伎座夜の部を観劇。戦友のような寺島しのぶさん、そして昔から大好きな富司純子さんと休憩時間にお茶しました」と報告し、着物をまとい