2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。女性著名人部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/12/02）。【写真】半開きで不倫相手の舌を受け入れる夏帆の“伝説の絡み”…14歳の時の清楚すぎる姿とのギャップも＊＊＊今クール最大の“論争ドラマ”『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で、恋人との関係を優先するあまり自分を見失ってしまった女性を演じ、「共感しかない」と話題