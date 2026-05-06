■MLBアストロズードジャース（日本時間6日、ダイキン・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのアストロズ戦に今季3度目となる投手のみでの出場し、今季最長7回、89球を投げて、被安打4（被本塁打2）、奪三振8、四死球1、失点2（自責点2）。今季登板した全6試合でクオリティスタート（QS）を達成、さらに防御率はメジャートップの0.97をマークする好投となった。しかし、打線は2点を追う8回にK.タッカー（29）のタイムリ