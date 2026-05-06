「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が、5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」に出演。二面性のある芸人を明かした。都市伝説系YouTuber、Naokimanの冠番組で、今回はアメリカで性的虐待などの罪で起訴され、その後死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタインの話題を取り上げた。さまざまな顔を持ったとされるエプスタインにちなみ、番組ゲストにも、周囲にいる「複