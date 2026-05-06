犬が抱っこを嫌がっているときに見せるサイン5つ 「犬は飼い主さんの抱っこが大好き！」かと思いきや、実は抱っこが苦手な犬は少なくありません。抱っこの拘束感や不安定さが苦手だったり、身体に痛みがあったり、抱っこに嫌なイメージを持っていたりと、その理由はさまざまです。 犬は言葉を話せない代わりに、仕草や行動で「抱っこは嫌だ」というサインを見せています。飼い主さんはそれらのサインを見逃さず、