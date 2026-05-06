ドイツ１部のボルシアMGから２部のカールスルーエへレンタルされているFW福田師王は、このまま完全移籍となる可能性が小さくないようだ。ドイツメディア『HOME OF SPORTS』は５月４日、直近のダルムシュタット戦で今季４ゴール目となる決勝ゴールを決めた22歳について、こう報じた。「フクダの86分のゴールにより、カールスルーエはダルムシュタットに２−１でホームでの勝利を収めた。このストライカーは今シーズン４ゴール目