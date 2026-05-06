4月20日、日本野球機構（NPB）は「侍ジャパン」の井端弘和監督が契約満了で退任すると発表した。3月のWBCでは準々決勝でベネズエラに敗れ惜しくも4強入りを逃したが、代表チームの戦いぶりに注目した人も多かったはずだ。国際大会の経験や若手育成の視点など、次の指揮官に求められるものは少なくない。そこで、全国の20歳以上60歳以下の男女500人を対象に「侍ジャパンの次期監督になってほしい人」についてアンケートを取った。