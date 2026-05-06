福島県警や地元消防によると、6日午前7時40分ごろ、同県郡山市熱海町の磐越自動車道上り線でマイクロバスがガードレールに衝突する事故があった。少なくとも乗車していた26人がけがを負い、うち男子高校生とみられる1人が死亡した。