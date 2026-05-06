アメリカがホルムズ海峡で始めた新たな作戦にイランが強く反発。周辺国にミサイルなどで攻撃を行っていて、地域の緊張が高まっています。【写真で見る】被害を受けた韓国の船舶「勇敢な行動だと思う」アメリカで高さ50ｍの橋から反戦を訴える人も記者「ワシントン市内の高い橋の上、人が立っています」ホワイトハウスにほど近い橋の上に5月1日から居座る男性。トランプ政権に対し、イランとの戦闘をやめるよう訴え続けています。近