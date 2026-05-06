2026年第1四半期にZ世代が最もストリーミング視聴した『スター・ウォーズ』作品は、アニメシリーズ『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』だったことがわかった。 米は、5月4日の“スター・ウォーズの日”にあわせて、米国における『スター・ウォーズ』作品のテレビ／ストリーミング視聴データを公開。2025年、米国視聴者は『スタ}