ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間5日、敵地でのアストロズ戦に先発登板。7回2失点という投球でリードを許して降板した。大谷は初回2三振を奪いながら三者凡退と好スタートを切るも、2回裏の先頭打者ウォーカーに内角高めの初球フォーシームを振り抜かれ、左翼スタンド上段への9号先制ソロを被弾。3回裏にも9番シューメイクに球速98.7マイル（約158.8キロ）のフォーシームを2号ソロとされ、2点リードを