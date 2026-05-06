秋山成勲とSHIHO夫妻が、同じ時期に公開したグラビアで注目を集めている。公開直後からオンライン上でも、2人のスタイルをめぐる比較が続いている。最近、放送やYouTubeなどで活発な活動を続けている2人は、それぞれ『GQ』と『VOGUE』5月号を通じてグラビアを公開し、それぞれ異なる魅力を披露した。【写真】SHIHO、美しすぎるアンダーウェア姿今回のグラビアで共通して目を引く要素はサングラスだ。同じアイテムを活用しながらも